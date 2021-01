Wielka inwestycja w Międzyzdrojach coraz bliżej finiszu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe centrum administracji publicznej w Międzyzdrojach wkracza w kolejny etap budowy. Ogromny gmach będzie miał 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.

Wkrótce rozpoczną się prace wykończeniowe - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - W tym momencie zakończyliśmy stan surowy zamknięty, pozostaje nam trzeci etap - rozstrzygnęliśmy przetarg. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę i chcemy, żeby ten budynek został oddany do użytkowania, w grudniu 2021 roku.



W budynku oprócz ratusza ma się mieścić m. in. biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, miejskie spółki, ale też filia powiatowego wydziału komunikacji oraz usługi bankowe, prawnicze i projektowe. Rozmach inwestycji od początku budzi kontrowersje, ale jak przekonuje Mateusz Bobek, budynek będzie służył pokoleniom.



- Jeżeli ja bym odbierał ten budynek, że w 100 procentach on jest wykorzystywany przez urząd miejski, to uważałbym, że to marnotrawienie środków publicznych. My jednak wszystkie instytucje gminne przenosimy do jednego miejsca. Będziemy mieli różnego rodzaju oszczędności związane z użytkowaniem mediów tych poszczególnych obiektów. Zwolni się też sporo nieruchomości na terenie naszego miasta - dodaje Bobek.



Koszt budowy centrum to ponad 20 milionów złotych.