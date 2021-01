Pyrzyce organizują turniej, aby wspomóc dwie dziewczynki [ZDJĘCIA]

Pyrzyce szykują się do wielkiego turnieju piłki nożnej halowej. Ale nie chodzi tylko o sport. Pieniądze zebrane podczas zmagań trafią do Kai i Mai, chorych na rzadką chorobę genetyczną córeczek miejscowego policjanta.

Pyrzyce szykują się do wielkiego turnieju piłki nożnej halowej. Ale nie chodzi tylko o sport. Pieniądze zebrane podczas zmagań trafią do Kai i Mai, chorych na rzadką chorobę genetyczną córeczek miejscowego policjanta.- Turniej odbędzie się 6 lutego, jednak całe przedsięwzięcie to nie tylko sama gra, ale chociażby licytacje atrakcyjnych rzeczy - mówi Krzysztof Dębiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. - W tej chwili już mam potwierdzony lot szybowcem, koszulkę klubu Pogoni kadry pierwszej z podpisami. Jest też zaproszony olimpijczyk, medalista z Montrealu, nasz wspaniały piłkarz, który ufundował puchary i będzie brał czynny udział w tym działaniu.Wpisowe dla drużyny wynosi 300 zł i cała kwota trafi na konto Kai i Mai. Swój udział już zapowiedział miejscowy klub piłkarski Sokół Pyrzyce - potwierdza Marcin Mazurkiewicz, wiceprezes Sokoła.- Będzie się można zmierzyć z naszymi zawodnikami, aczkolwiek w tym turnieju chcemy dać możliwość gry starszym zawodnikom, albo nawet tym którzy już nie grają obecnie, nie są czynnymi zawodnikami, ale reprezentowali nasz klub wiele lat i chcemy taką drużynę stworzyć, żeby mogli zagrać oraz pomóc Kai i Mai - tłumaczy Mazurkiewicz.Aby zgłosić drużynę do udziału w turnieju, trzeba skontaktować się z pyrzyckim OSIR-em.Kaję i Maję Szulczewskie można wesprzeć, wpłacając pieniądze na zbiórkę na stronie siepomaga.pl/kaja-maja