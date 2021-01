Szczecin żegna Jerzego Mużyło [ZDJĘCIA]

Był wspaniałym człowiekiem - tak Jerzego Mużyło w jego ostatniej drodze wspominali jego współpracownicy.

W szczecińskiej katedrze odbyła się uroczysta Msza Święta rozpoczynająca uroczystości pogrzebowe prezesa Stowarzyszenia Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć. To między innymi z jego inicjatywy powstał w Szczecinie pomnik poświęcony Pamięci Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939-1947 na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich.- Mury tej katedry zapamiętają na długo te wszystkie liturgie, słowa pamięci modlitwy, dotyczące narastające i pogłębiającej się nadziei na upamiętnienie na szczecińskiej ziemi ofiar Wołynia i Małopolski Wschodniej - mówił Andrzej Dzięga, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński.- Jerzy był człowiekiem, o którym można powiedzieć, że był niezastąpiony. Tyle co on zrobił dla zjednoczenia tych naszych stowarzyszeń kresowych wszystkich. Ogromną pracę w to wkładał. Był wspaniałym człowiekiem - mówił Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.Jerzy Mużyło został pośmiertnie odznaczony "za zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci o kresach wschodnich i ich kulturze" Złotym Krzyżem Zasługi.