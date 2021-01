Apel do lokalnych przedsiębiorców ws. Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest apel do przedsiębiorców z Międzyzdrojów. Miasto szuka chętnych, którzy dadzą specjalne ulgi i rabaty mieszkańcom. Chodzi o Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca, która ma być wprowadzona od marca.

Jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, samorząd chce, aby do projektu włączyli się także lokalni przedsiębiorcy.



- Będziemy wysyłać takie listy intencyjne, spotykać z tymi osobami, rozmawiać. Już mamy pierwszych chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tym projekcie - mówi Bobek.



Jak przekonuje burmistrz, przystąpienie do programu będzie oznaczało także dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców.



- Możliwość reklamy w informatorze samorządowym, na naszych stronach internetowych. Chcemy potem w konkursie co miesiąc wyłaniać tego najbardziej przyjaznego przedsiębiorcę. I w ten sposób też go pokazywać szerszej publiczności. Plus różnego rodzaju statystyki, które będzie mógł wykorzystać w swoim przedsięwzięciu - mówi burmistrz Międzyzdrojów.



W ramach karty mieszkańcy mają mieć darmowe parkingi w każdej strefie, ale też ulgi na usługi, ofertę kulturalną, sportową, a do tego becikowe w wysokości 500 plus i dodatkowe bonusy dla seniorów. Karta ma zacząć obowiązywać od marca.