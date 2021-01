Pandemia może wpłynąć na obchody okrągłej rocznicy Bitwy pod Cedynią [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Choć okrągła - 1050. rocznica bitwy pod Cedynią dopiero za rok, miasto już zastanawia się, jak mają wyglądać obchody.

Jak mówi burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, ma to być impreza z dużym rozmachem.



- Próbujemy się przygotowywać, zaangażować agendy państwowe. Wstępnie już rozmawiałem z niektórymi posłami. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wspólnie, jako naród polski, uroczyście obchodzili tę rocznicę - mówi burmistrz.



Na razie w samej Cedyni został zainstalowany baner, który przypomina o rocznicy.



- Baner jest bardzo ładny i udany, chociaż niezbyt mocno wyeksponowany. Podchodzimy do tego z ostrożnością, bo nie wiemy co się będzie działo w 2022 roku. Jeśli Covid-19 odpuści, to zamierzamy zrobić fantastyczną, wielką imprezę, na którą już dzisiaj zapraszam wszystkich szczecinian i nie tylko - mówi burmistrz Cedyni.



Zwycięska bitwa odbyła się 24 czerwca 972 roku, między wojskami księcia Polan Mieszka I a margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. Większość historyków wskazuje na jej miejsce właśnie Cedynię.