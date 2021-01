Solarki i piaskarki wyjechały na drogi regionu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W regionie większość dróg krajowych ma czarne i mokre nawierzchnie, ale w niektórych miejscach zalega błoto pośniegowe.

I tak uważać trzeba na DK 20 w okolicach Czaplinka, Złocieńca, Marcelina i Dalkowa. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasach pracuje teraz 13 solarek i 17 pługosolarek.



My oczywiście czekamy na sygnały od Was, jeżeli gdzieś w regionie jest wyjątkowo niebezpiecznie - dzwońcie i ostrzeżcie innych.



- Dzwonię z ulicy Gwarnej. Jest potwornie ślisko, bo wszystko to, co się wczoraj roztopiło, dzisiaj zamarzło. Także drodzy słuchacze uważać, bo jest naprawdę bardzo ślisko na nieposypanych solą uliczkach osiedlowych, chodnikach, ścieżkach itp. Można bardzo szybko sobie coś złamać - informuje słuchacz.



Na Wasze z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.