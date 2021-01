Upamiętniono ofiary katastrofy wojskowego samolotu pod Mirosławcem

Pomnik na miejscu katastrofy samolotu CASA w Mirosławcu. Fot. www.wikipedia.org / Wiew2

Trzynaście lat po katastrofie wojskowego samolotu CASA pod Mirosławcem upamiętniono ofiary tej tragedii.

Samolot uległ katastrofie 23 stycznia 2008 roku o godzinie 19:07. Na jego pokładzie było dwadzieścia osób. Lecieli nim wojskowi, którzy wracali z konferencji o bezpieczeństwie lotów. Wszyscy zginęli.



W imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Wojciech Pikuła mówił, że pamięć o ofiarach katastrofy jest wciąż żywa. Przez pandemię koronawirusa tegoroczne uroczystości rocznicowe miały skromniejszy charakter. W imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pułkownik Łukasz Andrzejewski-Popow mówił o pamięci o wydarzeniu, ofiarach i rodzinach, a wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz także odniósł się do pamięci, która nie może przeminąć



CASA dwukrotnie podchodziła do lądowania. Samolot spadł na teren lasu przy lotnisku w Mirosławcu i się zapalił. Komisja, która badała przyczyny wypadku, ustaliła, że doprowadził do niej splot wielu okoliczności, w tym między innymi nieświadome nadmierne przechylenie samolotu przez załogę.



30 marca 2008 w Mirosławcu odsłonięto pomnik upamiętniający dwudziestu żołnierzy Sił Powietrznych, którzy zginęli w katastrofie. W miejscu tragedii postawiono drewniany krzyż oraz głaz z tablicą, gdzie wypisane są nazwiska ofiar. Obok jest też statecznik rozbitego samolotu z numerem taktycznym.