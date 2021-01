Charytatywny bieg dla ciężko chorej Ingi. Potrzeba ponad 9 mln zł [ZDJĘCIA]

Klub biegowy "Dzik" zorganizował wirtualny bieg dla chorej dziewczynki. Cały dochód z wpłat startowych zasili konto Ingi.

Wszyscy się zmobilizowali, musimy jej pomóc, dać jej szansę na samodzielność i jak najłatwiejsze życie - mówią rodzice Ingi, Paulina Turzyńska i Krystian Niedźwiecki.- Lek dostanie w Polsce, Lublinie. To jest terapia genowa, która wprowadzi do organizmu gen, którego Inga nie posiada. Jest on odpowiedzialny za produkcję białka, potrzebnego do ruchu, działania mięśni oddechowych, przełykowych. - Jest potrzebny do rozwijania się - mówią rodzice.To jest nasz obowiązek, a zarazem przyjemność pomagać komuś - mówi Tomasz Panas, wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.- Myślę, że tutaj zrobimy razem z wnuczkiem pięć kilometrów. Ja na kijkach. - Zrobimy 54 kilometry. - Dla Ingi zrobimy to przez cały miesiąc - mówi Panas z wnuczkiem.Obecnie na koncie są prawie 2 miliony złotych, ale potrzeba w sumie ponad 9 mln zł. Zbiórkę dla Ingi można wesprzeć na portalu siepomaga.pl