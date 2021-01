Radni chwalą rozwijający się Szczeciński Budżet Obywatelski

Miejscy radni mówią zgodnie - w dobie pandemii Szczeciński Budżet Obywatelski wypadł całkiem nieźle. Komentarze radnych słyszeliśmy w "Kawiarence Politycznej Radia Szczecin".

Goście programu wskazywali przede wszystkim na wysoką frekwencję oraz wzrastający budżet programu.Miejski radny Prawa i Sprawiedliwości Roman Lewandowski jest zadowolony z wyników SBO.- Słowa uznania należą się mieszkańcom, że zabierają głos i głosują. Mówiąc o Florianie Krygierze, miejsce usytuowania tego pomnika także jest dobre - mówi Lewandowski.Szczeciński Budżet Obywatelski się rozwija - komentuje Agata Grenda z Bezpartyjnych.- Wzrosła liczba głosujących. W 2019 roku mieliśmy 21 600 głosów, teraz jest więcej. Co bardzo mnie cieszy, wzrósł również budżet SBO, z 9 milionów złotych na 14,6 mln zł - mówi Grenda.Liczba głosujących wzrosła w porównaniu z edycją SBO sprzed dwóch lat, ponieważ rok temu była ona nieco większa. Cały czas pozostajemy na podobnym poziomie - mówi Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.- To i tak jest niezły wynik, biorąc pod uwagę czas pandemii i te wszystkie zakazy. To, że nie można było prowadzić kampanii dla swoich projektów w takim zakresie, jak wcześniej. Tym bardziej, że głosowanie było w środku grudnia - mówi Słowik.Za pomnikiem Floriana Krygiera, na drugim miejscu - uplasował się projekt "Kurs na Północ". Do jego realizacji brakuje 800 tysięcy złotych. Można coś z tym zrobić - komentuje Edyta Łongiewska-Wijas, radna niezrzeszona.- Myślę, że rozwiązania są dwa: albo dołożenie środków, albo dostosowanie do przyznanej dotacji - mówi Łongiewska-Wijas.Pełną listę zwycięskich projektów znaleźć można na stronie internetowej sbo.szczecin.eu