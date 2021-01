Blisko tysiąc pacjentów bez lekarza w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Około 900 mieszkańców Kołobrzegu pozostało bez opieki lekarza rodzinnego. Wszystko po tym, jak jedna z lekarek wraz z początkiem roku przeszła na emeryturę.

Jej pacjenci muszą na własną rękę szukać Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Problem w tym, że w innych przychodniach odbijają się od drzwi z odpowiedzią o braku wolnych miejsc.



Chociaż to Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem za świadczenia lekarza POZ, to stworzenie i utrzymanie warunków do funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej leży po stronie samorządu. Dlatego problemem obie strony wspólnie zajęły się podczas posiedzenia miejskiej komisji społecznej.



Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw społecznych tłumaczy, że w teorii dla każdego z mieszkańców powinno wystarczyć miejsc w przychodniach. - Na terenie miasta Kołobrzeg jest 27 lekarzy rodzinnych, mając na uwadze granicę 2,5 tysiąca pacjentów przypadającą na jednego lekarz, powinno zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców, a okazało się, że spotkaliśmy się z bardzo poważnym problemem.



Wojciech Włodarski z zachodniopomorskiego oddziału NFZ zaznacza, że fundusz nie ma instrumentów, by zmusić lekarzy do przyjmowania kolejnych pacjentów. - Jest to tylko i wyłącznie dobra wola tych praktyk, żeby ewentualnie zechciały tych pacjentów przyjąć do siebie. My deklarujemy, że za tych pacjentów będziemy płacić.



Władze miasta wystosowały apel do lokalnych przychodni, by przyjęły one pacjentów, którzy z dnia na dzień pozostali bez opieki. Miasto planuje również przeprowadzenie akcji mającej na celu ściągnięcie do Kołobrzegu lekarzy z innych miast.