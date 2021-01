Poszukiwani sprawcy eksplozji bankomatu w Mielnie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Nieznani sprawcy spowodowali eksplozję bankomatu, po godzinie 4:00 nad ranem w Mielnie.

Policjanci z koszalińskiej komendy otrzymali zgłoszenie, od firmy zajmującą się bezpośrednią ochroną bankomatów, o tym że doszło do włamania - mówi komisarz Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.



- Policjanci na miejscu zastali bankomat z uszkodzoną przednią pokrywą, najprawdopodobniej sprawca lub sprawcy wykorzystali materiały pirotechniczne. To jaka wartość pieniędzy została skradziona z kasetek, to jest nadal weryfikowane. Policjanci na miejscu wykonywali czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Zabezpieczono już monitoring i świadków zdarzenia - informuje Kosiec.



W zależności od tego, jaka będzie wartość skradzionego mienia, za kradzież z włamaniem grozi sprawcom do 10 lat pozbawienia wolności.