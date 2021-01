Szczepienia dla seniorów - jak się przygotować? Co mieć ze sobą?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszają szczepienia dla seniorów przeciwko COVID-19. W Zachodniopomorskiem będzie je realizować ponad 200 punktów, największy z nich znajduje się w Szczecinie. To Netto Arena przy ulicy Szafera.

Preparaty otrzymają tam między innymi pacjenci, którzy zapisali się na szczepienia w szpitalu na Pomorzanach, ale też np. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.



Jak mówi Małgorzata Koszur rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, hala widowiskowo-sportowa, w której powstał szpital tymczasowy zapewnia optymalne warunki do organizacji szczepień.



- Dystans między osobami oczekującymi, jednoczasowe szczepienie przy kilku stanowiskach, więcej miejsca do obserwacji pacjentów po podaniu szczepionki, a także możliwość parkowania samochodów - wylicza Koszur.



Na szczepienie należy zabrać ze sobą przede wszystkim spis zażywanych leków i dowód osobisty. W przypadku osób z wadą wzroku - także okulary. Każdy pacjent będzie musiał zarejestrować się w punkcie szczepień, najlepiej mieć ze sobą kwestionariusz do szczepienia. Można go pobrać ze strony szpitala - mówiła w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji rzecznik szpitala na Pomorzanach Bogna Bartkiewicz.



- Jeżeli ktoś nie będzie miał tych formularzy ze sobą, to również nie jest to problem, będziemy je rozdawać na miejscu. Po rejestracji przechodzimy z tymi formularzami do punktu kwalifikacji do szczepień, kwalifikacji dokonują lekarze i po zakwalifikowaniu do szczepienia przechodzimy do punktu szczepień, gdzie szczepionkę podaje pielęgniarka - wyjaśniała Bartkiewicz.



Szpital tymczasowy w Netto Arenie na razie nie przyjmuje pacjentów.



Szczepienia w hali wykonywać będzie kilka zespołów: ze Szpital Klinicznego nr 1, Szpitala Klinicznego nr 2, Szpitala „Zdroje”, 109 Szpitala Wojskowego oraz ZOZ-u Szkół Wyższych.



Ministerstwo zdrowia poinformowało, że wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane.