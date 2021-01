Wojsko pomaga w przeprowadzce ośrodka rehabilitacji w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To wielki dzień dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego ze Stargardu. Rozpoczęła się przeprowadzka ze starej siedziby placówki, do budynku po byłej szkole "budowlance" przy ulicy Składowej 2A.

Wcześniej dyrekcja ośrodka płaciła ponad 20 tysięcy złotych za najem sal, w których terapeuci pomagają dzieciom m.in. z zespołem Downa.



Teraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy rozpoczyna nowe życie - tłumaczy Milena Szczurko, dyrektor placówki.



- Budynek do którego się przeprowadzamy jest znacznie większy od tych, które teraz zajmujemy. Przede wszystkim będziemy wszyscy razem. Do tej pory mieliśmy swoją siedzibę w dwóch różnych miejscach, co też utrudniało nam pracę - mówi Szczurko.



W przeprowadzkę zaangażowani są żołnierze WOT, 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów oraz 12. Brygady Zmechanizowanej.



Na przewiezienie wszystkich potrzebnych rzeczy i montaż sprzętu mamy dwa dni - dodaje podpułkownik Maciej Paul, dowódca 141. batalionu lekkiej piechoty z Choszczna.



- Cały czas jesteśmy zaangażowani w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Od przewożenia żywności, konwojów humanitarnych, poprzez akcje szczepionkowe, wymazy, jesteśmy obecni w szpitalach, pomagamy policji w nadzorze nad przestrzeganiem kwarantanny - mówi Paul.



Przenosiny placówki były możliwe dzięki działaniom Miasta Stargard. Prezydent Rafał Zając odpowiedział na prośby terapeutów i zapewnił im nowe miejsce pracy.