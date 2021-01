Choszczno gotowe na szczepienia seniorów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają szczepienia seniorów. Po południu pierwsi pacjenci zostaną zaszczepieni także w Choszcznie. W poniedziałek w Choszcznie zostanie zaszczepionych pierwszych 18. seniorów z grupy 80+.

Szczepionki dotarły czas - mówi Waldemar Tukindorf, menadżer jednej z przychodni.



- Wszystko u nas jest gotowe. Mamy cztery punkty szczepień i zaszczepimy 120 pacjentów - mówi Tukindorf.



Pacjenci powoli przekonują się do szczepień - dodaje Maria Znaczko, jedna z lekarek rodzinnych.



- Początkowo, jak kilka tygodni temu dzwoniliśmy do pacjentów, to udzielali nam informacji, że jednak nie. Mało się zapisywało. Natomiast od tygodnia ci, którzy udzielali odpowiedzi, że nie chcą się szczepić, dzwonią i mówią, że zmienili decyzję, że jednak chcą. Staramy się być przygotowani i sprostać temu wyzwaniu - mówi Znaczko.



Od godzin porannych w poniedziałek do tutejszych przychodni przychodzili także seniorzy z młodszych grup, aby uzyskać wiedzę na temat szczepień.



- Chce się zaszczepić, bo ja przechodziłem koronawirusa. Chce się ubezpieczyć. Widzę, że wszyscy się szczepią i ja też chcę się uchronić - mówi senior.



Szczepienia pierwszej grupy seniorów potrwają tu do piątku.