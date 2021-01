Zmienione kryterium w konkursie na dyrektora Willi Lentza

Willa Lentza. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wkrótce ogłoszony nowy konkurs na dyrektora Willi Lentza, w kryteriach skrócony okres doświadczenia pracy na kierowniczym stanowisku w kulturze - takie informacje o planach miasta wobec instytucji usłyszeli w poniedziałek szczecińscy radni.

Obecnie funkcję dyrektora Willi Lentza pełni oddelegowana urzędniczka wydziału kultury.



Miasto powołało nową instytucję kultury w lipcu 2020 roku, początkiem działalności miał być 1 października. Jednak, w związku z pandemią, konkurs na dyrektora ogłoszono w połowie listopada. To postępowanie ostatecznie urząd unieważnił.



- Teraz, "w przeciągu kilku dni" pojawi się nowe konkursowe ogłoszenie - mówiła dyrektor wydziału kultury w urzędzie Joanna Leszczyńska. - Pierwszym najważniejszym wymaganiem był udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury. Tym razem proponujemy, żeby to był okres czteroletni z taką intencją, żeby dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych.



Gdy w lipcu powoływano instytucję kultury Willa Lentza, urząd informował, że "podstawowym celem działania Willi Lentza ma być prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina".