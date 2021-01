Oficerowie łącznikowi podczas finału The Tall Ships Races w Szczecinie 2017. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Oficerowie łącznikowi będą potrzebni podczas tegorocznych regat The Tall Ships Races.

Do ich zadań należeć będzie pomoc cumującym w Szczecinie załogom, a także koordynowanie dostaw jedzenia do poszczególnych jednostek. Aby zostać oficerem łącznikowym, należy mieć ukończone 20 lat, znać co najmniej jeden język obcy i umieć pracować w zespole. Rekrutacja potrwa do 14 marca. Wniosek można złożyć na stronie www.cenrumżeglarskie.pl.