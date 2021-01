Obraz błogosławionego z Afryki pielgrzymuje w archidiecezji

Fot. Archiwum prywatne

Obraz błogosławionego Lucjana Botovasoy pielgrzymuje po parafiach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Docelowo trafi do szkoły w Misokitsy na Madagaskarze, która powstała jako dar naszej archidiecezji.

Błogosławiony był świeckim katechistą, a to właśnie zachodniopomorscy katecheci są zaangażowani w misje w Afryce.



- Obraz będzie w archidiecezji przez kilka miesięcy - mówi ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie i Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji. - Pierwszeństwo peregrynacji, szerzenie kultu bł. Malgasza będzie na początku dla tych parafii, które w bardzo mocny sposób zaangażowały się w dzieła misyjne, żeby swoim parafianom przedstawić sylwetkę tego świeckiego nauczyciela, katechisty, który oddał swoje życie broniąc zasad, wartości, a szczególnie był zatroskany o to, żeby tradycja Kościoła, chrześcijaństwa rozwijała się jak najbardziej na tej afrykańskiej wyspie.



- Bł. Lucjan zginął śmiercią męczeńską w wyniku zamieszek w okresie walk o niepodległość tego kraju, kiedy był kolonią francuską w kwietniu 1947 roku - mówi siostra Eliza, felicjanka, Diecezjalny Wizytator Katechetyczny. - Ceniono go za wierność swym ideałom duchowym, wrażliwość i otwartość na potrzebujących i ubogich.



Lucjan Botovasoy został ogłoszony błogosławionym w kwietniu 2018 roku.