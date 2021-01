Szef Kancelarii Premiera: Oczekuję merytorycznej rozmowy

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wyraził nadzieję, że wtorkowe spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych będzie merytoryczne.

Spotkanie w KPRM dotyczące Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 rozpocznie się o 9:00. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi, mówił w TVP Info, że oczekuje od polityków poważnego podejścia do sprawy.- Żebyśmy mogli porozmawiać merytorycznie, a nie robić spektakl. Są pewne fakty, które trzeba przyjąć do wiadomości. Fakty, na które rząd nie ma wpływu. Na przykład wysokość dostaw szczepionek do Polski. Są też sprawy, na które rząd może mieć wpływ. Jeżeli w tym obszarze będą jakieś konstruktywne propozycje, to my oczywiście z przyjemnością wysłuchamy każdej propozycji, przedyskutujemy i być może będą takie, które będzie można wdrożyć w życie - podkreślił Dworczyk.Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział udział przedstawicieli KO w spotkaniu. Zaznaczył, że parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przyjdą do KPRM z własnymi propozycjami. Udział w spotkaniu zapowiedział też między innymi przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.Od poniedziałku w pięciu tysiącach punktów zaczęły się szczepienia osób powyżej 70. roku życia. Wcześniej, od końca grudnia, szczepiona była tak zwana grupa zero, w skład której wchodzili pracownicy medyczni.W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 38 zakażonych osób, z czego 28 miało choroby współistniejące. Wyzdrowiało 7290 osób. W ciągu doby wykonano prawie 20 tysięcy testów na koronawirusa. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu i Pomorzu - odpowiednio 371 i 357. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 1 478 119 zakażeń koronawirusem. Zmarło 35 401 osób.