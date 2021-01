Połączenie patriotyzmu i tradycji wsi. Jest list intencyjny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kultywowanie tradycji wsi polskiej, kształtowanie postaw patriotycznych czy też wspólne starania o zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków roślin uprawnych. To głównie założenia listu intencyjnego podpisanego we wtorek pomiędzy Centrum Edukacji Ogrodniczej w szczecińskich Zdrojach, a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W uroczystości wziął udział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.



- Obok działań czysto edukacyjnych, szczecińska szkoła planuje także i te praktyczne - mówi dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Lila Pławińska-Kopeć. - Będziemy współpracować w zakresie organizowania różnego rodzaju kiermaszów, wystaw, seminariów, warsztatów, a także przede wszystkim to, co chyba ucieszy dzieci i młodzież, konkursów o tematyce związanej ze wsią polską, z ogrodnictwem, rolnictwem i wszystkim co się z tym kojarzy.



Centrum Edukacji Ogrodniczej w szczecińskich Zdrojach od 1 stycznia jest placówką podległą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.