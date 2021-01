Premier Włoch składa rezygnację

Fot. pixabay.com / pcdazero (CC0 domena publiczna)

Premier Włoch Giuseppe Conte po porannym posiedzeniu rządu uda się na Kwirynał i złoży rezygnację na ręce prezydenta Sergio Mattarelli. Koalicja rządząca po wyjściu z niej małej partii "Italia viva” utraciła większość w Senacie.

Premierowi Contemu nie udało się zbudować stabilnej większości w Senacie. We Włoszech, gdzie obie izby parlamentu są równoprawne, uniemożliwia to skuteczne rządzenie. Z kalkulacji wynikało, że w rząd przegra głosowanie w senacie.



Premier Conte i wspierające go siły polityczne, lewica oraz kontestacyjny Ruch 5 Gwiazd, mają nadzieję, że prezydent powierzy mu misję utworzenia nowego rządu i zbudowania nowej koalicji rządzącej. Zdaniem większości komentatorów przypuszczalnie powstanie trzeci rząd Giuseppe Contego.



Prowadząca w sondażach centroprawicowa opozycja domaga się przyspieszonych wyborów, ale Forza Italia Silvio Berlusconiego nie wyklucza udziału w rządzie jedności narodowej, w którym znalazłyby się wszystkie liczące się siły polityczne.