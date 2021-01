Napadli na kioskarkę, potem chcieli okraść kiosk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Napadli na właścicielką kiosku "Ruchu" w centrum Szczecina i okradli ją - teraz przestępcy odpowiedzą za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. Dwaj mężczyźni zaatakowali pokrzywdzoną chwytając ją za szyję, po czym przewrócili ją na ziemię i zaczęli ją dusić. Następnie zabrali jej cztery złote pierścionki, dwa złote łańcuszki, zegarek, oraz torebkę w której miała telefon i dwa portfele z pieniędzmi - wewnątrz było 550 zł. Zabrali jej też klucze do kiosku "Ruchu", który prowadziła, po czym uciekli. Następnego dnia próbowali się włamać do kiosku, ale spłoszył ich alarm. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców. Trafili do aresztu tymczasowego.



44, 32-latek nie przyznali się do winy. Nie byli wcześniej karani. Teraz grozi im od 3 do 12 lat więzienia.