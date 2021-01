Rodzinne pamiątki można przekazać do Archiwum Państwowego

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Były poseł Włodzimierz Puzyna, architekt Helena Kurcyusz czy autorka zdjęć Krystyna Łyczywek to tylko niektóre osoby, które swoje zbiory przekazały do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Archiwum namawia szczecinian, aby oddawali swoje dokumenty rodzinne do zbiorów tej instytucji - mówi dyrektor Archiwum Krzysztof Kowalczyk. - Archiwa rodzinne "Niepodległej" to projekt realizowany przez archiwa państwowe, 30 archiwów regionalnych i trzy archiwa centralne. Jego celem jest zachęcenie społeczeństwa do przekazywania spuścizn ze swoich zasobów prywatnych do archiwów państwowych, w tym szczecińskiego. Z drugiej strony prezentujemy zasady utrzymywania w dobrym stanie i zasady konserwacji tych dokumentów.



Wśród dokumentów rodzinnych znalazły się również pamiątki po malarzu Guido Recku czy kronika statku rybackiego "Parma" ze zbioru Bogusława Borysowicza. - One są bardzo ciekawe. Mamy w swojej kolekcji listy z obozu koncentracyjnego. Mamy również zdjęcia ze wschodu, gdzie ludzie byli deportowani na Syberię. Mamy świadectwa szkolne, dokumenty przekazane przez jednego z działaczy opozycji antykomunistycznej, które ilustrują działalność duszpasterstwa ludzi pracy w Szczecinie.



Program zbierania archiwaliów rodzinnych pod nazwą "Niepodległa" jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.