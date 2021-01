Jak będzie można poruszać się hulajnogą elektryczną?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rada Ministrów przyjęła przepisy, które regulują status hulajnóg elektrycznych.

Nałożono między innymi ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę, zakaz przewożenia innych osób, a także wymóg określonego parkowania. Za nieprzestrzeganie regulacji będą grozić kary finansowe.



Dotychczas korzystanie z hulajnóg elektrycznych nie było regulowane przez przepisy prawa ruchu drogowego. Rząd zatwierdził zmiany w kodeksie, wskutek czego hulajnogi zostaną ujęte w tych regulacjach. Osoby korzystające z tych pojazdów będą musiały stosować się do ograniczenia prędkości, które wyniesie 20 kilometrów na godzinę. Na hulajnogę wsiądą tylko takie osoby niepełnoletnie, które posiadają kartę rowerową lub niektóre kategorie praw jazdy. Osoby, które ukończą 18 lat, nie będą musiały posiadać takich dokumentów.



Hulajnogami elektrycznymi będzie się można poruszać przede wszystkim po ścieżkach rowerowych lub po jezdniach, gdzie występuje ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Jazda po chodniku będzie dozwolona w wyjątkowych przypadkach. Nie można się wtedy poruszać szybciej niż piesi i nie można im utrudniać przemieszczania się.



Hulajnogą nie można przewozić innych osób, towarów, ani zwierząt. Zakazane zostanie holowanie hulajnogą innych pojazdów. Na chodniku parkowanie będzie dozwolone jedynie równolegle do jego krawędzi.



Nowe przepisy nakładają kary dla osób, które w czasie jazdy korzystają z telefonów komórkowych - wysokość mandatu wynosi 200 złotych. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mandat w wysokości do 500 złotych, a za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, kierujący hulajnogą zapłaci 350 złotych.



Teraz projekt trafi do Sejmu.