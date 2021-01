250 mln zł na nowe inwestycje w szczecińskim ZWiK-u

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Większość rządząca Szczecinem z KO i Bezpartyjnych przyjęła zaproponowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych".

Według założeń miejskiej spółki, do 2024 roku wyda na inwestycje około 250 milionów złotych.



Prezes ZWiK-u Patrycja Wolińska-Bartkiewicz mówiła radnym, że to między innymi ponad 20 milionów złotych na wymiany sieci czy modernizacja oczyszczalni na Pomorzanach.



- Tak naprawdę mniej więcej połowa tej kwoty jest przeznaczona na realizację zadań w sieci wodociągowej, w obiekty służące uzdatnianiu wody, a połowa w sieci kanalizacyjne i obiekty służące oczyszczaniu ścieków - tłumaczyła Wolińska-Bartkiewicz.



Przeciw był opozycyjny w Szczecińskiej Radzie Miasta klub PiS. Radny Maciej Ussarz przypominał podtopienia w centrum po większych ulewach, jego zdaniem wydatki należy rozplanować inaczej.



- Parędziesiąt milionów do 2024, nie licząc kosztów na oczyszczalnię. Te parędziesiąt milionów na sieć kanalizacyjną i jej modernizację na te kilka lat, uważam, że to są za małe środki - przekonywał Ussarz.



W ocenie ZWiK zaproponowany plan rozwoju jest "spójny ze strategią miasta Szczecin" i jest opracowany w oparciu o możliwości techniczne i finansowe spółki.