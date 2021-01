fot. archiwum prywatne.

Taką drogą chce podążyć podopieczny jednej ze szczecińskich placówek, Dominik Dziąbek. Chłopak od dziewiątego roku życia mieszka w domu dziecka, a teraz przebywa na testach w I-ligowym klubie Chrobry Głogów.

Jeśli pójdą one po jego myśli, trafi na stałe do zespołu z Dolnego Śląska. Jak mówi, chce być przykładem dla kolegów z domu dziecka, że warto walczyć o swoje marzenia.



- To cieszy, że mogę być jakąś osobą, która daje wzór. Chciałabym pomagać tym osobom młodszym, rozmawiać z nimi, inspirować, bo to jest najważniejsze. Jak widać, wszystko się da, to siedzi w głowie. Jak się robi co się kocha, to można to spełnić i jestem szczęśliwy - przekonywał Dziąbek.



W 2017 roku Dominik Dziąbek był kapitanem Reprezentacji Polski Domów Dziecka, która zdobyła brązowy medal mistrzostw świata.