Kołobrzeg wprowadzi aplikację do poboru opłaty uzdrowiskowej

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Władze Kołobrzegu planują wprowadzenie aplikacji do poboru obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej. Pobierana jest ona od wszystkich osób, które w uzdrowisku zatrzymują się na dłużej, niż dobę.

Aplikacja ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców oferujących miejsca noclegowe, którzy nie będą musieli już wypełniać papierowych dokumentów dotyczących poboru opłaty.



Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński mówi, że korzyści z aplikacji będą mieli nie tylko hotelarze, ale także turyści, a przede wszystkim budżet miasta.



- Do tej pory było to prowadzone ręcznie. Teraz będziemy to mieli połączone w jedną całość. Uszczelni to nas system poboru tej opłaty, a do tego oferuje jeszcze możliwość dawania różnych bonusów tym, którzy tę opłatę uzdrowiskową opłacą - tłumaczy Kujaczyński.



W 2019 roku Kołobrzeg uzyskał z opłaty uzdrowiskowej ponad 16 milionów złotych. W 2020, z racji pandemii, wpływy z tego tytułu spadły do blisko 11 mln zł. Miasto chce usprawnić cały system poboru opłat i jeszcze w tym tygodniu rozpocznie kampanię informacyjną wśród lokalnych hotelarzy.



Dla turysty nie zmieni się nic i nadal opłatę ureguluje on w miejscu zakwaterowania. Obecnie opłata uzdrowiskowa w Kołobrzegu wynosi 4,40 zł za każdą dobę pobytu w mieście.