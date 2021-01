Niemcy rozszerzają pracę w trybie zdalnym

Berliński Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 13 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wobec utrzymującego się wysokiego wskaźnika zachorowań w środę weszło w Niemczech w życie nowe rozporządzenie, kładące większy nacisk na pracę zdalną.

Rząd federalny zaapelował o rozszerzenie pracy w trybie zdalnym wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.Obowiązująca od środy regulacja znalazła się na liście nowych ograniczeń, które zostały ustanowione 19 stycznia. Rozporządzenie przewiduje, że pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom wykonywanie obowiązków służbowych w domu, jeśli nie wyrządzi to danej firmie większych szkód. W przypadkach nieprzestrzegania przepisów władze mogą nałożyć na przedsiębiorstwa kary pieniężne.Minister pracy Hubertus Heil powiedział, że nowe rozporządzenie jest mniej restrykcyjne niż inne obostrzenia w obszarach życia społecznego. Polityk SPD podkreślił, że wciąż nie ma podstawy prawnej, która pozwoliłaby na zmuszenie pracownika do przejścia na pracę zdalną.Według ustaleń niemieckich mediów ponad 80 procent osób zatrudnionych w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych pracuje z domu. Nowa regulacja ma obowiązywać do 15 marca, czyli prawie o miesiąc dłużej niż pozostałe restrykcje.