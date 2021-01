W "RSnW" o alternatywnych źródłach szczepionek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczepionki kupić poza mechanizmem unijnym czy czekać na swoją kolej - na ten temat dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

W ocenie resortu zdrowia, nie brakuje państw, które wyłamały się z kolejki unijnej i kupują kolejne dawki preparatu.



- Na arenie międzynarodowej powstała walka cenowa - komentuje epidemiolog profesor Włodzimierz Gut. - Jeżeli się w nią włączymy i zaczniemy z nimi rozmowy, to podbiją bębenek znowu i ceny pójdą w górę, a nie sądzę, żeby w ten sposób zmieniło się zaopatrzenie. Tylko wtedy będzie, kto da więcej.



Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca, obecna sytuacja oznacza brak solidarności europejskiej. - Tutaj wydaje się, że pewne państwa, które uważają się, że są równiejszymi państwami, uciekają się do pewnych praktyk, które nie powinny mieć miejsca - podkreśla Hoc.



Uspokaja natomiast europoseł Lewicy Bogusław Liberadzki. Jego zdaniem, producentom szczepionek zależy na tym, żeby być równorzędnym partnerem, bo to będzie rzutowało na ich przyszłe interesy. - Nie ma tu oznak, symptomów jakiegoś rozłamu wewnątrz Unii Europejskiej. Firmy znalazły się pod bardzo ostrym ostrzałem ze strony Unii Europejskiej - uważa Liberadzki.



Polski rząd analizuje możliwość zakupu szczepionek poza mechanizmem unijnym - potwierdził to minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd niemiecki zdążył natomiast zarezerwować kolejnych 20 milionów dawek, niezależnie od zamówienia Komisji Europejskiej.