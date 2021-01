Lekarze apelują: nie rezygnujmy z badań profilaktycznych

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Medycy różnych specjalności zwracają uwagę, że z powodu epidemii koronawirusa pacjenci nie zgłaszają się na badania, które mogą wykryć wiele chorób.

Apel do pacjentów wystosowali lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Zauważyli, że z powodu epidemii znacznie spadła liczba pacjentów, którzy zgłaszają się na profilaktyczną kolonoskopię. To badanie może wykryć raka jelita grubego.



Szpital prowadzi program badań przesiewowych Raka Jelita Grubego. To największa placówka w regionie, która oferuje takie badania. Pacjentów jest jednak coraz mniej, a zachorowalność na ten nowotwór rośnie. Często pacjenci po pomoc zgłaszają się zbyt późno, by tego uniknąć wystarczy poddać się badaniom.



Rak jelita grubego jest drugim, najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 18 000 nowych przypadków. Wcześnie wykryty rak jest bardzo często wyleczalny.



Z profilaktycznych badań w szpitalu wojewódzkim mogą skorzystać osoby między 50. a 65. rokiem życia, które nie mają żadnych objawów, a także osoby między 40. a 49. rokiem życia, u których w rodzinie wystąpiła taka choroba.



Badania są wykonywane bez skierowania. Zarejestrować można się pod numerem telefonu: 91 8139140. Podczas badania przestrzegane są wszystkie procedury bezpieczeństwa.