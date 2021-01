Powstaje wielka internetowa baza Muzeum Obrony Wybrzeża [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tysiące dokumentów, pamiątek i eksponatów. Powstaje wielka internetowa baza, którą tworzy świnoujskie Muzeum Obrony Wybrzeża.

Docelowo w bazie ma się znaleźć ponad 10 tysięcy pozycji - mówi Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża - Fortu Gerharda.



- Dokumenty, zdjęcia, schematy organizacyjne poszczególnych jednostek, fotografie niektórych najcenniejszych eksponatów, całe albumy żołnierskie ze wspomnieniami, odznaczenia. Tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. Mamy też powoli tworzone archiwum słowa mówionego - wylicza Piwowarczyk.



I choć pandemia to niełatwy czas dla muzeów, pracownicy Fortu wykorzystują go na digitalizację zasobów.



- Ten czas jest dla nas idealny. W tym sensie, że stworzony do tego, żeby właśnie pracować nad digitalizacją, fotografowaniem. To będzie bardzo ciekawe źródło wiedzy na temat historii wojskowości. Co najważniejsze, to będą źródła do niej, czyli to, co jest dla każdego historyka najcenniejsze - mówi Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża - Fortu Gerharda.



Korzystanie z zasobów będzie zupełnie darmowe. Muzeum przewiduje, że pierwsza część archiwaliów zostanie udostępniona w czerwcu tego roku.