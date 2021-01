Zachodniopomorski sejmik zaskarży decyzję wojewody

Zachodniopomorski sejmik zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję wojewody o unieważnieniu krytycznego, skierowanego do rządu stanowiska w sprawie negocjacji unijnego budżetu.

Decyzja była przesądzona, bo koalicja rządząca ma stosowną większość.W opinii KO, Bezpartyjnych, SLD i PSL - samorząd ma prawo zwracać się do rządu, skoro fundusze unijne wpływają w istotny sposób na poziom życia mieszkańców województwa. Tym politykom nie spodobała się zapowiedź użycia przez rząd prawa weta w Brukseli.A zdaniem wojewody, sejmik nie prowadzi polityki zagranicznej państwa. To podkreślali też radni opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości w ponad godzinnej dyskusji. Zwracali również uwagę, że skarżenie do WSA to jedynie "politykierstwo", skoro negocjacje unijne ostatecznie zakończyły się sukcesem Polski.