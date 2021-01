Ośrodek wychowawczy "na walizkach i kartonach", ale w nowym miejscu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Teraz mają cztery razy więcej miejsca do pomagania dzieciom. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy ze Stargardu jest już w nowej siedzibie przy ulicy Składowej 2A.

Powoli przyzwyczajamy dzieci do nowego otoczenia - tłumaczy Milena Szczurko, dyrektor placówki.



- Na walizkach i kartonach, ale cieszymy się, że jesteśmy już w miejscu, które uważamy, że jest docelowym. Jest to wielka przeprowadzka, ale mamy nadzieję, że ostatnia - mówi Szczurko.



Przed pracownikami placówki wiele pracy. Trzeba przeprowadzić remont kuchni, dostosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczyć pomieszczenia do przyszłych zajęć wychowania fizycznego.



Członek zarządu Agnieszka Kościelniak dodaje, że na pełne przystosowanie budynku nie ma zbyt wiele czasu.



- Na pewno będziemy musiały zrobić tutaj zabezpieczenie wszystkich grzejników i wystających rur. Myślę, że damy radę, bo kadra jest tak pomysłowa, że na pewno będą to piękne rzeczy dla dzieci - mówi Kościelniak.



Przenosiny placówki były możliwe dzięki działaniom Miasta Stargard. Prezydent Rafał Zając odpowiedział na prośby terapeutów i zapewnił im nowe miejsce pracy.



Budżet na utworzenie miejsca na pomoc dla dzieci z upośledzeniem umysłowym można wspomóc. Wystarczy przekazać 1% podatku i w rozliczeniu podatkowym podać KRS: 0000130035.