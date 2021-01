Pierwszy żłobek w Wolinie oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W czwartek w Wolinie została otwarta nowoczesna placówka, przystosowana do przyjęcia blisko 50 dzieci. Utworzenie żłobka zostało sfinansowane z rządowego programu "Maluch+".

Jak mówiła burmistrz Wolina Ewa Grzybowska, to przełomowa inwestycja.



- To zadanie na kwotę ponad miliona złotych, to inwestycja bardzo ważna dla młodych rodziców, mieszkańców Wolina. Dlatego, że przez 30 lat nie było tutaj żłobka. Od około 20 funkcjonował oddział żłobkowy przy przedszkolu, ale to nie to samo - mówiła Grzybowska.



Choć oficjalne otwarcie nie mogło odbyć się z udziałem maluchów, wszystko jest już gotowe na ich przyjęcie - zapewniała Iwona Perlińska, dyrektorka nowego żłobka.



- 1 lutego rozpoczynamy. Już o godzinie 6:30 pojawią się dzieci razem z rodzicami. Wszystkie miejsca zostały już wypełnione. Rekrutacja trwała w sumie krótko, to też jest świadectwo, że żłobek jest bardzo potrzebny - mówiła Perlińska.



Obecny w Wolinie wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślał wagę programu "Maluch+".



- Nie tylko dla województwa zachodniopomorskiego, ale i dla całej Polski, Maluch+ jest takim programem, który komplementarnie pokazuje politykę rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy stawiania na dzieci, na naszą przyszłość. Ale również dania możliwości rodzicom szansy rozwoju zawodowego, społecznego. Tak, żeby te najmniejsze dzieci mogły być dobrze zaopiekowane, właśnie w takich miejscach, jak dzisiaj widzimy w Wolinie - mówił Bogucki.



Wolin jest jedną z sześciu zachodniopomorskich gmin, które nie miały żłobka i otrzymały w minionym roku rządowe wsparcie na ten cel.



Całkowity koszt adaptacji części przedszkola miejskiego w Wolinie na żłobek wyniósł ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie z programu "Maluch+" przekroczyło kwotę 1,1 mln zł.