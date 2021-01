Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest prawomocny wyrok dla mężczyzn, którzy pobili księdza w Szczecinie, w kościele św. Jana Chrzciciela. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego.

Jednego z napastników sąd skazał na karę roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia. Drugiego ze sprawców na 10 miesięcy. Trzeci mężczyzna biorący udział w zajściu został uniewinniony.



Do zdarzenia doszło w lipcu 2019 roku. Trzech mężczyzn wtargnęło do zakrystii, jeden z nich uderzył w twarz proboszcza i kościelnego. Zaatakowana została też zakrystianka. Jak mówiła zaraz po zajściu, napastnicy chcieli też zabrać ornat, twierdząc, że mają na to zgodę proboszcza.



Mężczyźni uciekli, ale w ciągu dwóch godzin zatrzymali ich policjanci.