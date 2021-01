Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W piątek saperzy zabiorą niewybuch, który znajduje się z centrum Białogardu. To prawdopodobnie mina z czasów II wojny światowej.

Policjanci od kilkunastu godzin pilnują miejsca znaleziska, żeby nikt się do niego nie zbliżył. Na niewybuch natrafili pracownicy firmy budowlanej podczas robót ziemnych.



Szybko powiadomiona została policja - powiedziała starszy sierżant Joanna Krajnik.



- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że może być to mina przeciwpiechotna. Miejsce jest zabezpieczane i pilnowane przez funkcjonariuszy do momentu, kiedy przyjedzie patrol saperski - mówi Krajnik.



Saperzy zdetonują niewybuch na poligonie.