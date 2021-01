Przebudowa drogi powiatowej w Kunowie rozpoczęta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kunowo w gminie Kobylanka.

Ponad dwukilometrowy odcinek przez najbliższych kilka miesięcy kierowcy będą musieli pokonywać wahadłowo. Prace drogowe potrwają tu do aż września bieżącego roku.



To będzie w pełni kompleksowa przebudowa tej drogi - mówi Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.



- Na odcinku dwóch kilometrów dwustu metrów będzie generalnie wszystko wykonane od nowa. Stara droga zostanie rozebrana, zostanie wykonana nowa jezdnia, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa i zatoki autobusowe - mówi Bączkowski.



Całkowity koszt przebudowy drogi w Kunowie to kwota blisko 12 mln złotych. Inwestycja w połowie sfinansowana została z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.