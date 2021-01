Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital w Połczynie-Zdroju zaoszczędzi na prądzie. Na dachu placówki powstanie instalacja fotowoltaiczna.

To cztery zestawy po prawie 40 paneli. Szpital otrzymał na tę inwestycję prawie 400 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Koszt całkowity projektu to ponad 558 tys. zł.



Inwestycja powinna zakończyć się do końca września 2021 r.