W dobie pandemii, to praca szuka człowieka? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są branże, w których mimo pandemii koronawirusa trwa walka o pracownika. W zachodniej Europie stale poszukiwani są m.in. monterzy rusztowań, rurociągów, turbin wiatrowych, a także spawacze.

Zagraniczne agencje pracy w Polsce prześcigają się w ofertach.



10 euro netto - na tyle mogą liczyć początkujący, czyli pomocnicy monterów. 6 tygodni w pracy, 2 tygodnie w domu - taki jest system pracy. W zasadzie potrzebne są tylko chęci do pracy, bo agencje zapewniają przejście przez procedury związane pandemią koronawirusa - mówi Jakub Kasprzak z firmy RT&T. - 200 osób jesteśmy w stanie przyjąć bez jakiegokolwiek doświadczenia. Jedyny wymóg - chęci do pracy i sprawność fizyczna.



Kryzys związany z pandemią to jedna sprawa, ale w wielu krajach Europy społeczeństwo jest wymierające, dlatego też to praca szuka człowieka - mówi ekonomista, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Jarosław Korpysa. - Jeśli dzisiaj możemy sobie pozwolić na to, żeby pojechać to warto wykorzystać tę szansę.



A dodajmy, że według prognoz ekonomistów, gospodarka ma wrócić do stanu z przed pandemii koronawirusa w przyszłym roku.