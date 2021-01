Wniosek o dodatek mieszkaniowy w Świnoujściu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świnoujście pomoże mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Do końca marca każda taka osoba może złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Chodzi o najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii. Jak tłumaczy Janusz Żmurkiewicz, o dodatek mieszkaniowy może ubiegać się także osoba, która wynajmuje mieszkanie od osób prywatnych. Nie dotyczy to tylko najemców mieszkań komunalnych.



- To również takie osoby, które mają formalnie wszystko załatwione, czyli jest umowa między właścicielem mieszkania, a dzierżawiącym to mieszkanie. Ci ludzie również mogą ubiegać się o dodatki mieszkaniowe. Może jest to informacja niepopularna do tej pory, ale chciałbym tą drogą, przekazać wszystkim, którzy wynajmują mieszkania od osób prywatnych lub innych podmiotów, aby korzystali z tej formy wsparcia - mówił Żmurkiewicz.



Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu to 75 procent miesięcznego czynszu, który opłaca najemca. Nie może to być jednak kwota wyższa niż 1500 zł. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.