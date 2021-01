Wolińscy Wikingowie przetrwają [WIDEO, ZDJĘCIA]

W grudniu ich przyszłość zawisła na włosku. Poprosili o pomoc i już wiadomo: Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie przetrwa.

Powód apelu o pomoc nie jest zaskoczeniem. Pandemia spowodowała, że ubiegły rok wizytówka Wolina mogła spisać na straty - mówi Agnieszka Gawron-Kłosowska ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów.- W sytuacji, gdzie poprzedni sezon turystyczny tak naprawdę prawie się nie odbył, raz że był dużo krótszy, dwa że turystów też było dużo mniej. Szkolnych wycieczek praktycznie w ogóle nie było, to samo z koloniami, obozami. Wycieczek zorganizowanych też praktycznie nie organizowano. Wszystko to spowodowało, że nasze stowarzyszenie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej - tłumaczy Gawron-Kłosowska.Stowarzyszenie poprosiło o regularne, comiesięcznie wsparcie za pośrednictwem platformy Patronite . Plan minimum - czyli 4 tysiące miesięcznie, aby w ogóle przetrwać - został osiągnięty. W pomoc zaangażowały się głównie ruchy rekonstrukcyjne. Agnieszka Gawron-Kłosowska nie kryje wzruszenia, kiedy o tym mówi.- Rekonstruktorzy zarówno z Polski, jak i zagranicy z różnych grup historycznych postanowili nam pomóc, ze względu na to, że Wolin jest dla nich miejscem, do którego chcą przyjeżdżać dobrze się tu czują i jest on dla nich historycznym domem - dodaje Gawron-Kłosowska.Na ten moment Centrum Słowian i Wikingów zdecydowało się wesprzeć ponad 150 osób. Do kolejnego progu - 7 tysięcy miesięcznie - brakuje już niewiele, a oznacza on, że cała załoga z Wolina zostanie na pokładzie.