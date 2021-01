Ósma nieudana próba uchwalenia budżetu w Goleniowie

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin/Archiwum]

Sobotnia sesja Rady Miasta nie przyniosła rozwiązania kryzysu w Goleniowie. Urzędnicy Roberta Krupowicza nie przekonali radnych, ani do uchwalenia budżetu, ani do podwyżki za wywóz śmieci. To była już ósma próba uchwalenia budżetu w Goleniowie.

Kolejny raz wiceburmistrz Henryk Zajko nie przekonał radnych, że należy realizować przygotowany przez gminnych urzędników plan dochodów i wydatków.



Poparcia większości radnych nie ma, bo nie ma uwzględnionych zmian w budżecie, które zgłosili radni - powiedział nam radny Łukasz Mituła. A wśród nich są m.in. inwestycje w oświetlenie na terenach wiejskich, czy przygotowanie projektu remontu Goleniowskiego Domu Kultury.



Poza tym w sobotę odbyło się już kolejne głosowanie w sprawie podwyżek za śmieci proponowanych przez urzędników burmistrza. Najpierw akceptacji większości radnych nie uzyskała propozycja podniesienia ceny od osoby miesięcznie z 12 zł do 30 zł, później do 21 zł.



Proponowane stawki nie są obliczone na podstawie merytorycznych danych. Najpierw należy przeprowadzić audyt w miejskiej spółce zajmującej się odbiorem śmieci, później można dyskutować i głosować - tłumaczyli radni.



Kolejna sesja Rady Miasta zaplanowana jest na koniec lutego. Samorządy w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, mają czas na uchwalenie budżetu do końca marca. Jeśli tak się nie stanie, w gminie nie będą realizowane żadne nowe inwestycje.