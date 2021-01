W Kobylance kontrolują jakość powietrza

Fot. pixabay.com / SelimGecer (CC0 domena publiczna)

Trzy czujniki jakości powietrza zainstalowała gmina Kobylanka. Urządzenia są przy szkołach podstawowych w Reptowie i Kunowie oraz na budynku Urzędu Gminy.

Wyniki można na bieżąco śledzić na specjalnych wyświetlaczach zainstalowanych w pobliżu czujników, a także na stronie internetowej i w aplikacji "Airly" - mówi Marcin Lewicki z Urzędu. - Od dłuższego czasu wpływały do gminy sygnały mieszkańców, którzy byli zaniepokojeni jakością powietrza.



Marcin Lewicki dodaje, że kontrole czym mieszkańcy palą w piecach są prowadzone regularnie, na razie gminne czujniki nie wykazały większych przekroczeń.



- Jeśli chodzi o Kobylankę, to prawie zawsze mieścimy się w normach, natomiast jeśli chodzi o Reptowo i Kunowo to zdarzają się dni, kiedy te normy są w drobny sposób przekroczone, natomiast nie są to przekroczenia rzędu kilku razy - tłumaczy Lewicki.



W gminie Kobylanka mieszka ponad 5,5 tys. osób, w większości w domach jednorodzinnych z indywidualnymi systemami grzewczymi.