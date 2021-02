Specjaliści apelują o pomoc dla wybudzonych jeży

Wybudzone ze snu jeże nie przetrwają bez pomocy człowieka - ostrzegają specjaliści i apelują o pomaganie im.

Nawet podczas łagodnej zimy, dla zwierząt, które opuszczą swoją kryjówkę temperatura jest za niska.



- Dlatego, przy spotkaniu jeża o tej porze roku, powinniśmy jak najszybciej zadzwonić po fachową pomoc - tłumaczy Renata Pihan z Jeżarni - ośrodka, który udziela pomocy tym czworonogom. - Zabrać takiego jeża do domu, uszykować mu kartonik czy jakiś plastikowy pojemnik, wiadro. To, co mamy pod ręką. Wyłożyć ręcznikami papierowymi. Porwać tych ręczników dosyć sporo. I tak włożyć jeża, żeby on był pod czapką z ręczników porwanych. I taka podstawowa zasada ,,trzech c", czyli: cicho, ciepło i ciemno.



Pihan zapewnia, że jeż - nawet kiedy będziemy podnosić go z ziemi - nie będzie próbował zrobić nam krzywdy. Po zabezpieczeniu zwierzęcia, trzeba jak najszybciej zadzwonić do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



Numer do Jeżarni w Szczecinie to 660 753 033.