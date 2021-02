Międzyzdroje do maja będą większe. Od strony morza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chcemy zdążyć z inwestycją do końca maja - zapowiada burmistrz Międzyzdrojów, Mateusz Bobek. A chodzi o poszerzenie międzyzdrojskiej plaży.

Jak mówi Mateusz Bobek, szersza plaża powinna służyć mieszkańcom i turystom co najmniej przez 10 najbliższych lat.



- Czym szersza będzie plaża w Międzyzdrojach pod względem naszego położenia turystycznego i tego, że tych turystów jest z roku na rok jest zdecydowanie więcej, to jest to nasz podstawowy, najważniejszy i najlepszy produkt turystyczny, więc tego nigdy za mało - zapewnia Bobek.



Według wstępnych wyliczeń plaża ma być szersza nawet o 30 metrów.



- Jestem przekonany, że staniemy za kilka miesięcy na tej plaży i będziemy wspólnie mierzyć, ile mamy tej plaży dodatkowo. Chcemy do końca maja skończyć - taki mamy ambitny plan - deklaruje Bobek.



Plany mogą pokrzyżować sztormy. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, inwestycja zostanie przełożona na jesień.



Do poszerzenia plaży ma być wykorzystany piasek pochodzący z rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a metr sześcienny piachu będzie kosztował 5 zł. Inwestycję w połowie sfinansuje Urząd Morski. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte jeszcze w zeszłym roku.