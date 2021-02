"Rodzina 500 PLUS". Można już wysyłać wnioski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500 PLUS".

Można je składać drogą elektroniczną - mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.



- Jeżeli ktoś w tym okresie lutego, marca, kwietnia złoży wniosek elektroniczny, to ma gwarancję, że do końca czerwca będzie miał środki z programu "500 PLUS" wypłacone. Można składać wnioski na nowy okres drogą elektroniczną - to jest kanał "Emp@tia", kanały bankowe, kanał ZUSowski - wyjaśnia Szwed.



Do tej pory do rodzin w ramach 500 plus trafiły już ponad 134 miliardy złotych - dodał wiceminister.



- W tegorocznym budżecie na program "500 PLUS" jest kwota 41 miliardów złotych, czyli to jest duży wysiłek nas, jako państwa, wysiłek konieczny, żeby poprawić sytuację naszych rodzin - deklarował wiceminister.



Tradycyjne wnioski "papierowe" można będzie składać od pierwszego kwietnia. Złożenie wniosku po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.