Droga między Policami a Szczecinem w przebudowie. Będą utrudnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek rozpoczyna się drugi etap przebudowy drogi między Policami a Szczecinem. Chodzi o niezwykle uciążliwy dla kierowców przejazd przez miejscowość Przęsocin.

Całkowity koszt inwestycji, to kwota prawie 15 mln złotych. Przez pierwszych kilka dni wykonawca prowadzić będzie wycinkę drzew, podczas której ruch samochodów będzie sterowany ręcznie.



Właściwe prace drogowe rozpoczną się pod koniec tygodnia. Wówczas wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizację świetlną. Utrudnienia będą dotyczyć odcinka od okolic wjazdu do Przęsocina od strony Polic, aż do skrzyżowania z ulicą Polną.



Prace potrwają do kwietnia 2022 roku.