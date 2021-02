Pamięć wydarzeń Sierpnia'80. Młodzież nagrodzona

Hanna Stachura ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku Zdroju i Michał Antonowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białogardzie zwyciężyli w konkursie "Nie zapomnijcie tamtych dni".

W poniedziałek w szczecińskim kuratorium wręczono nagrody. - To konkurs plastyczny, którego celem było upamiętnienie wydarzeń Sierpnia'80 roku na Pomorzu Zachodnim - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk. - Nagradzaliśmy prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z terenu całego województwa, nawiązujące do symboliki, znaczenia tamtych wydarzeń. Właśnie do strajku robotników Stoczni Szczecińskiej i momentu podpisania Porozumień Sierpniowych.



Wydarzenia Sierpnia'80 są bardzo ważne dla historii Polski i naszego regionu, dlatego taki temat konkursu - mówi dyrektor Archiwum. - Sierpień'80, podobnie jak wcześniej wydarzenia Grudnia'70 to są takie wydarzenia, które kształtują i istotnie wpływają na tożsamość Pomorza Zachodniego, na jego historię. Powojenna historia Pomorza Zachodniego to właśnie historia zrywów robotniczych przeciw obcej, narzuconej, komunistycznej władzy.



Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Szczecinie i Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.