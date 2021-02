W mieszkaniu 30-latka policja znalazła narkotyki, sterydy i broń [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Miał w mieszkaniu nielegalną plantację marihuany, a do tego inne zakazane środki i broń. 30-latek z Koszalina trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze podczas przeszukania mieszkania odnaleźli ponad 100 krzewów konopi, 1500 opakowań sterydów, a także broń palną i amunicję. Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy, posiadania zabronionych środków oraz posiadania broni bez zezwolenia.



Sąd Rejonowy w Koszalinie zdecydował o tymczasowym areszcie. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.