Transport szczepionek już w kraju. Mniejszy, niż spodziewany

Fot. pixabay.com / torstensimon (CC0 domena publiczna)

Kolejna dostawa do Polski szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech była mniejsza o około 45 tysięcy dawek, niż pierwotnie zakładano.

Za tydzień - kolejna dostawa szczepionki firmy Pfizer oraz nowej szczepionki koncernu AstraZeneca.



Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski podkreślił, że obecne dostawy tej firmy są mniejsze, od zapowiadanych wcześniej.



- 320 tysięcy szczepionek, które były zapowiadane na ten tydzień - należy pamiętać, że jest to nadal mniej, niż to, co było deklarowane jeszcze kilka tygodni temu - to ciągle ma wpływ na harmonogram szczepień w Polsce.



Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, która w ubiegłym tygodniu została dopuszczona na unijny rynek jest spodziewana dziewiątego lutego - mówił prezes Michał Kuczmierowski.



- Mamy informację od AstraZeneca, że te pierwsze dwie dostawy powinny przyjść właśnie w lutym, to jest 230 i 320 tysięcy szczepionek.



Obecnie Polska ma zabezpieczonych blisko 100 milionów dawek szczepionek od różnych firm.



Jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw szczepień, Michał Dworczyk potwierdził wczoraj na konferencji prasowej, że szczepionkami firmy AstraZeneca nie będą szczepieni polscy seniorzy, a to dlatego że były one testowane na zbyt małej liczbie osób starszych. Nie wiadomo czy granicą będzie wiek 55 czy 60 lat. Oznacza to prawdopodobnie przyspieszenie szczepień kolejnych grup w etapie pierwszym, czyli np. nauczycieli czy służb.