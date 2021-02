Eksperci o zluzowaniu obostrzeń: dobrze, że rząd się na nie zdecydował, ale to za mało

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Luzowanie obostrzeń to dobry krok - oceniali eksperci "Radia Szczecin na Wieczór".

Od początku jesteśmy zdania, że należało pozwolić działać przedsiębiorcom - oczywiście w reżimie sanitarnym, jak wiadomo teraz sytuacja epidemiczna jest stabilna - powiedział

Kamil Rybikowski - radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.



- Oczywiście dobrze, że doszło do odmrożenia galerii handlowych, ale naszym zdaniem jest to odmrożenie zdecydowanie zbyt skąpe, że powinniśmy jednak otworzyć także inne branże, które dzisiaj są zamrożone - takie jak: gastronomia czy kluby fitness - oceniał Rybikowski.



Nie powinniśmy wszystkich branż wrzucać do jednego worka - tłumaczyła - dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza - przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w szpitalu przy ul. Arkońskiej.



- Żadnym zyskiem nie jest zamknięcie wszystkiego. Olbrzymią stratą jest zamknięcie wszystkiego. Jeżeli pozwolimy powoli otwierać się tym branżom, obserwować, to mam wrażenie, że będzie tu więcej zysku, niż strat. Dlatego, że tam jest olbrzymia grupa ozdrowieńców, którzy mogą bezpiecznie korzystać z basenów czy siłowni i te osoby nie zachorują - mówiła Jursa-Kulesza.



W reżimie sanitarnym otwarto sklepy w galeriach handlowych. Zniesiono też godziny dla seniorów.